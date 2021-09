La Baume-Cornillane La Baume-Cornillane Drôme, La Baume-Cornillane Journées Européennes du Patrimoine : Site géologique et historique de la Baume-Cornillane La Baume-Cornillane La Baume-Cornillane Catégories d’évènement: Drôme

La Baume-Cornillane

Journées Européennes du Patrimoine : Site géologique et historique de la Baume-Cornillane La Baume-Cornillane, 18 septembre 2021, La Baume-Cornillane. Journées Européennes du Patrimoine : Site géologique et historique de la Baume-Cornillane 2021-09-18 – 2021-09-18

La Baume-Cornillane Drôme La Baume-Cornillane Le patrimoine géologique, la tectonique alpine, la question de la Pangée et plus généralement les paysages qui composent l’environnement du village seront présentés. dernière mise à jour : 2021-08-28 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, La Baume-Cornillane Autres Lieu La Baume-Cornillane Adresse Ville La Baume-Cornillane lieuville 44.82318#5.03866