Journées Européennes du Patrimoine – Site de Point Clos Gaël, 18 septembre 2021, Gaël.

Journées Européennes du Patrimoine – Site de Point Clos 2021-09-18 – 2021-09-19

Gaël Ille-et-Vilaine Gaël

Les Journées du Patrimoine ouvrent les portes du site de Point-Clos aux visiteurs ! Profitez de cette journée culturelle pour (re)découvrir ce lieu abritant les vestiges d’un ancien camp d’aviation situé au nord de Brocéliande, en forêt domaniale de Gaël-Paimpont !

Bénéficiez d’une visite guidée à 14h30 le Samedi ou le Dimanche pour admirer les ruines, l’arboretum, les mégalithes ou encore le pas de tir de ce site méconnu. Jean Janet, hôte bénévole pour l’office de tourisme, vous contera à merveille l’histoire de ce lieu. Prévoyez 2h30 pour la visite, qui conviendra aux enfants de plus de 8 ans.

Histoire du site : Il fut occupé par la Luftwaffe de 1940 à 1944 puis perdit officiellement son statut de terrain d’aviation en 1955. Durant l’Occupation, un arboretum y fut créé par un commandant de l’armée allemande. Une stèle est érigée en mémoire de l’histoire du lieu. En février 2011, l’Association des Amis de Point-Clos voit le jour, avec pour objectif de faire connaître l’histoire de ce haut lieu de l’aviation civile et militaire. Elle participe à l’animation et à la restauration des lieux en lien avec l’O.N.F. et les communes de Gaël, Concoret et Muël. Un inventaire des espèces animales et végétales du camp a été réalisé par la station biologique de Paimpont.

Renseignements et réservations auprès de l’office de tourisme au 02.99.09.58.04 avant le 17 septembre.

+33 2 99 09 58 04

Les Journées du Patrimoine ouvrent les portes du site de Point-Clos aux visiteurs ! Profitez de cette journée culturelle pour (re)découvrir ce lieu abritant les vestiges d’un ancien camp d’aviation situé au nord de Brocéliande, en forêt domaniale de Gaël-Paimpont !

Bénéficiez d’une visite guidée à 14h30 le Samedi ou le Dimanche pour admirer les ruines, l’arboretum, les mégalithes ou encore le pas de tir de ce site méconnu. Jean Janet, hôte bénévole pour l’office de tourisme, vous contera à merveille l’histoire de ce lieu. Prévoyez 2h30 pour la visite, qui conviendra aux enfants de plus de 8 ans.

Histoire du site : Il fut occupé par la Luftwaffe de 1940 à 1944 puis perdit officiellement son statut de terrain d’aviation en 1955. Durant l’Occupation, un arboretum y fut créé par un commandant de l’armée allemande. Une stèle est érigée en mémoire de l’histoire du lieu. En février 2011, l’Association des Amis de Point-Clos voit le jour, avec pour objectif de faire connaître l’histoire de ce haut lieu de l’aviation civile et militaire. Elle participe à l’animation et à la restauration des lieux en lien avec l’O.N.F. et les communes de Gaël, Concoret et Muël. Un inventaire des espèces animales et végétales du camp a été réalisé par la station biologique de Paimpont.

Renseignements et réservations auprès de l’office de tourisme au 02.99.09.58.04 avant le 17 septembre.

dernière mise à jour : 2021-08-28 par OT – PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN