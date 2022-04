Journées Européennes du Patrimoine : Site abbatial Saint-Maurice Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët

Finistère

Journées Européennes du Patrimoine : Site abbatial Saint-Maurice
Site abbatial de Saint-Maurice Lieu-dit Saint-Maurice Clohars-Carnoët
2022-09-17 11:00:00 – 2022-09-18 19:00:00

2022-09-17 11:00:00 – 2022-09-18 19:00:00 Site abbatial de Saint-Maurice Lieu-dit Saint-Maurice

Clohars-Carnoët Finistère Sur réservation.

Découvrez les vestiges de l’Abbaye cistercienne et le parcours permanent sur la conquête des moines. +33 2 98 71 65 51 Sur réservation.

Découvrez les vestiges de l’Abbaye cistercienne et le parcours permanent sur la conquête des moines. Site abbatial de Saint-Maurice Lieu-dit Saint-Maurice Clohars-Carnoët

Journées Européennes du Patrimoine : Site abbatial Saint-Maurice Clohars-Carnoët 2022-09-17 was last modified: by Journées Européennes du Patrimoine : Site abbatial Saint-Maurice Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët 17 septembre 2022 Clohars-Carnoët finistère

