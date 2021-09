Journées Européennes du Patrimoine: “Si ça s’trouve…” spectacle conté Ploubazlanec, 18 septembre 2021, Ploubazlanec.

Journées Européennes du Patrimoine: “Si ça s’trouve…” spectacle conté 2021-09-18 – 2021-09-18 Jardin de Milmarin 16 Rue de la Résistance

Ploubazlanec Côtes d’Armor Ploubazlanec

Deux conteurs (Samuel Peron et Jean-Michel Correc) s’unissent pour un spectacle unique à chaque fois ! On nous demande toujours de faire une présentation de ce qu’on va vous raconter, présenter, jouer… Nous on est d’accord, mais comment faire alors qu’on ne sait pas encore les histoires qui viendront à vos oreilles ? Parce que si ça s’trouve, on parlera de korrigans. Mais si ça s’trouve, on parlera plutôt de commères de village. Ou bien, si ça s’trouve, on parlera d’animaux sur un air d’accordéon… Tenez même, si ça s’trouve, on parlera de l’Ankou ! Ou… pas, si ça s’trouve. Bref, si ça s’trouve, on parlera de tout ça…

Et puis, si ça s’trouve, on parlera d’autres choses… Pass sanitaire requis.

milmarin@guingamp-paimpol.bzh +33 2 96 55 49 34

Deux conteurs (Samuel Peron et Jean-Michel Correc) s’unissent pour un spectacle unique à chaque fois ! On nous demande toujours de faire une présentation de ce qu’on va vous raconter, présenter, jouer… Nous on est d’accord, mais comment faire alors qu’on ne sait pas encore les histoires qui viendront à vos oreilles ? Parce que si ça s’trouve, on parlera de korrigans. Mais si ça s’trouve, on parlera plutôt de commères de village. Ou bien, si ça s’trouve, on parlera d’animaux sur un air d’accordéon… Tenez même, si ça s’trouve, on parlera de l’Ankou ! Ou… pas, si ça s’trouve. Bref, si ça s’trouve, on parlera de tout ça…

Et puis, si ça s’trouve, on parlera d’autres choses… Pass sanitaire requis.

dernière mise à jour : 2021-09-04 par