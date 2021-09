Journées européennes du patrimoine Service historique de la Défense, 18 septembre 2021, Vincennes.

Le Service historique de la Défense propose une programmation axée sur la valorisation du patrimoine archivistique au travers de différentes activités : des expositions thématiques (“1870. réinventer la guerre” / “France-Serbie, durant la Grande Guerre” / ” De bois et d’airain, présentation de la musique militaire” / “Le SHD s’expose”) ; des ateliers thématiques intergénérationels (“Les métiers des archives”, “Les livres prennent la pause”) et pédagogiques (J) (jeux en famille du SHD et grand jeu de l’oie, chasse au trésor, marelle géante) ainsi que des visites des espaces de la symbolique militaire et du Musée des Chasseurs dont un atelier spécialement conçu pour les malvoyants. La présence de reconstituteurs (sur le thème du bicentenaire napoléonien) sur le site du chateau de Vincennes et la célébration de la cérémonie de la Sidi Brahim complèteront l’offre destinée à tous les publics. [Programme en ligne](https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/Prog_JEP_2021.pdf)

Ateliers, expositions, chasse aux indices et jeux, c’est à travers une vingtaine d’activités que le SHD vous ouvre les portes d’un des plus vastes fonds d’archive de France depuis le XVII e s.

Service historique de la Défense Château de Vincennes – Avenue de Paris 94300 Vincennes



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00