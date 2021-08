Saint-martin-sur-ocre Saint Martin sur Ocre Saint-Martin-sur-Ocre Journées Européennes du Patrimoine : Serpentez sur le Sentier des Philosophes Saint Martin sur Ocre Saint-martin-sur-ocre Catégorie d’évènement: Saint-Martin-sur-Ocre

Imaginez un livre de philosophie et un recueil de poèmes dont les feuilles s’envolent au gré d’un vent mutin pour se déposer en pleine nature sur une fleur, un arbre, un nénuphar ou une pierre. Imaginez-vous marchant au milieu de ces mots voyageurs, ou assis sur un banc. A chacun de créer son propre chemin, sa propre trajectoire de vie. À la fin du parcours, vous pourrez contribuer à l’évolution de ce chemin en laissant une citation qui vous semble essentielle… ou en partageant votre propre réflexion. Avant de partir, comme au Japon, écrivez un mot à déposer sur l’Arbre à souhaits. Et partez heureux, revitalisé… Par nos jardins culturels nous vous invitons à vivre une aventure inspirante et enrichissante, accessible à tous. Saint Martin sur Ocre Route de Lucy, Saint-martin-sur-ocre Saint-martin-sur-ocre

