Journées Européennes du Patrimoine : Secrets de l'Église d'Orin Orin, 18 septembre 2021, Orin.

Eglise, abbaye laïque – mais à qui appartiennent ces toits ! Bien curieuse imbrication de deux édifices. D'une part une abbaye laïque imposante demeure composée de deux corps de logis et d'une tour d'angle carrée. Le portail daté de 1739 donne un aperçu du cachet noble de la demeure. D'autre part, L'église Saint Martin mentionnée pour la première fois en 1335, très certainement chapelle privée de l'abbaye laïque transformée en église paroissiale. Laissez-vous raconter l'histoire singulière de ce lieu et découvrez les détails qui la composent.

