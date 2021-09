Saint-Derrien Saint-Derrien Finistère, Saint-Derrien Journées Européennes du Patrimoine : secret de pierres Saint-Derrien Saint-Derrien Catégories d’évènement: Finistère

à 10h et 18h « SECRET DE PIERRES »

Plounéventer, Saint-Derrien, Plougar, Plougourvest. Plongez dans une enquête Grandeur Nature ludique au cœur du Pays de Landivisiau où se cache un terrible secret ! Quatre lieux à découvrir autrement afin de dérouler une enquête parsemée d’indices. Sur inscription obligatoire : 06 24 42 13 29 ou m.lebaquer@pays-de-landivisiau.com – Départs séquencés de 10 h à 12 h dans le parc de Saint Derrien

– Parcours sur quatre communes (véhicule obligatoire)

– Jeu en équipe de préférence jusqu’à 6 joueurs

– Places limitées

– A partir de 7 ans

– Durée du jeu : 3 heures maximum Tout public. Gratuit. m.lebaquer@pays-de-landivisiau.com +33 6 24 42 13 29 Dimanche 19 septembre

