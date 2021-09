JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – SAVONNERIE ARTISANALE MARTIN DE CANDRE Fontevraud-l’Abbaye, 18 septembre 2021, Fontevraud-l'Abbaye.

Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Ouverture de l’atelier pour dévoiler la découpe et l’estampillage d’un savon. Le musée “Quand le savon fait sa pub” sera ouvert gratuitement tout au long de la journée avec un film diffusant l’explication de notre savoir-faire. Quelques artisans seront présents sur le domaine pour montrer leur métier et vendre leurs produits artisanaux. Parmi eux : une illustratrice, un tourneur sur bois, une bijoutière, un apiculteur et une céramiste (peinture sur porcelaine ).

Restauration et bar en terrasse seront disponibles sur place.

Visite d’une partie de l’atelier de production. Visite libre du musée “Quand le savon fait sa pub” avec un film expliquant le processus de fabrication du savon. Présence d’artisans dans la cour du domaine.

contact@martin-de-candre.com +33 2 41 51 75 87 https://www.martin-de-candre.com/

