Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-19

Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Sauveterre-de-Béarn 15h, mairie : Visite Guidée de la Cité Médiévale. Laissez-vous guider et partez à la découverte des monuments incontournables de la cité de Sauveterre-de-Béarn et de plusieurs lieux habituellement fermés au public.

15h, Rdv au Pont de la Légende : Concours Land Art. Venez participer à un concours Land Art (création artistique éphémère avec des matériaux naturels : galets, bois flottés, feuilles…). +33 6 70 36 79 05 15h, mairie : Visite Guidée de la Cité Médiévale. Laissez-vous guider et partez à la découverte des monuments incontournables de la cité de Sauveterre-de-Béarn et de plusieurs lieux habituellement fermés au public.

