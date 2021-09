Journées Européennes du Patrimoine Sauveterre-de-Béarn, 18 septembre 2021, Sauveterre-de-Béarn.

Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-18

Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

10h, Pont de la Légende : départ du parcours découverte sur l’Ile de la Glère. Laissez-vous guider et partez à la découverte de l’histoire, de la géographie et des principales espèces botaniques de l’Ile de la Glère, un site exceptionnel classé “Espace naturel sensible”.

15h, mairie : Visite Guidée de la Cité Médiévale. Laissez-vous guider et partez à la découverte des monuments incontournables de la cité de Sauveterre-de-Béarn et de plusieurs lieux habituellement fermés au public.

10h, Pont de la Légende : départ du parcours découverte sur l’Ile de la Glère. Laissez-vous guider et partez à la découverte de l’histoire, de la géographie et des principales espèces botaniques de l’Ile de la Glère, un site exceptionnel classé “Espace naturel sensible”.

15h, mairie : Visite Guidée de la Cité Médiévale. Laissez-vous guider et partez à la découverte des monuments incontournables de la cité de Sauveterre-de-Béarn et de plusieurs lieux habituellement fermés au public.

+33 6 70 36 79 05

10h, Pont de la Légende : départ du parcours découverte sur l’Ile de la Glère. Laissez-vous guider et partez à la découverte de l’histoire, de la géographie et des principales espèces botaniques de l’Ile de la Glère, un site exceptionnel classé “Espace naturel sensible”.

15h, mairie : Visite Guidée de la Cité Médiévale. Laissez-vous guider et partez à la découverte des monuments incontournables de la cité de Sauveterre-de-Béarn et de plusieurs lieux habituellement fermés au public.

Office de Tourisme

dernière mise à jour : 2021-09-07 par