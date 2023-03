Journées Européennes du Patrimoine Sainte-Marie-aux-Mines Catégories d’Évènement: 68160

68160 0 EUR A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine organisées par le Ministère de la Culture et de la Communication, le Pays d’Art et d’Histoire vous propose d’assister à plusieurs visites dans le Val d’Argent. Le Samedi 16 Septembre 2023 à 18h, une visite théâtralisée sera proposée sur le thème « les Amish » Les visites contées abordent une thématique d’histoire locale sous l’angle théâtralisée et déambulatoire. A chaque étape, une scène est jouée par des acteurs en costume, puis commentée par un guide du pays d’art et d’histoire. Cette année, découvrez la visite théâtralisée « les Amish », dont la communauté est née à Sainte-Marie-aux-Mines, il y a plus de 300 ans. RDV au parking de l’église Saint-Pierre-sur-l’Hâte à Sainte-Marie-aux-Mines. Durée : 1h45-2h. Gratuit, sans réservation. Les dates des Journées Européennes du Patrimoine 2023 seront les 16 et 17 Septembre 2023. Gratuit ou tarif préférentiel selon les sites visités. Sainte-Marie-aux-Mines

