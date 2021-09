Journées Européennes du Patrimoine Saint-Rémy-de-Provence, 18 septembre 2021, Saint-Rémy-de-Provence.

Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Le thème choisi par le ministère de la Culture est “Le patrimoine pour tous”. À Saint-Rémy-de-Provence, comme partout ailleurs, les Journées du Patrimoine permettent à toutes les générations et aux visiteurs de toutes origines d’en apprendre plus sur l’histoire locale et d’apprécier tout le potentiel que recèle le patrimoine en tant qu’outil d’apprentissage et source d’inspiration pour l’avenir.



Retrouvez tout le programme de ces deux Journées du Patrimoine.

L’Office de Tourisme organise deux visites guidées de la vieille ville samedi et dimanche à 10h : inscription obligatoire au 04 90 92 05 22.

Les Journées du Patrimoine sont le rendez-vous annuel incontournable de la fin de l’été qui permet aux Saint-Rémois et aux visiteurs de découvrir ou de redécouvrir les monuments et les lieux qui ont joué un rôle important dans l’histoire de la ville.

Le thème choisi par le ministère de la Culture est “Le patrimoine pour tous”. À Saint-Rémy-de-Provence, comme partout ailleurs, les Journées du Patrimoine permettent à toutes les générations et aux visiteurs de toutes origines d’en apprendre plus sur l’histoire locale et d’apprécier tout le potentiel que recèle le patrimoine en tant qu’outil d’apprentissage et source d’inspiration pour l’avenir.



Retrouvez tout le programme de ces deux Journées du Patrimoine.

L’Office de Tourisme organise deux visites guidées de la vieille ville samedi et dimanche à 10h : inscription obligatoire au 04 90 92 05 22.

dernière mise à jour : 2021-08-31 par