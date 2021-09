Journées européennes du patrimoine Saint-Palais, 19 septembre 2021, Saint-Palais.

Journées européennes du patrimoine 2021-09-19 – 2021-09-19

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

EUR 3 3 Rallye photo : entre 10h et 12h à l’Espace Bideak, on vous remet une liste de 10 sites historiques en Amikuze et cinq thématiques liées au patrimoine. Vous partez à la découverte des 5 sites que vous aurez choisis dans la liste. Au plus tard, à 17h30, vous aurez rapporté vos photos à l’Espace Bideak.

Les photos seront exposées à la médiathèque de Saint-Palais du 8 au 22 octobre. La remise des prix aura lieu le SAMEDI 16 octobre, à 11h. Vous découvrirez alors si vos photos ont été sélectionnées par le jury.

Rallye photo : entre 10h et 12h à l’Espace Bideak, on vous remet une liste de 10 sites historiques en Amikuze et cinq thématiques liées au patrimoine. Vous partez à la découverte des 5 sites que vous aurez choisis dans la liste. Au plus tard, à 17h30, vous aurez rapporté vos photos à l’Espace Bideak.

Les photos seront exposées à la médiathèque de Saint-Palais du 8 au 22 octobre. La remise des prix aura lieu le SAMEDI 16 octobre, à 11h. Vous découvrirez alors si vos photos ont été sélectionnées par le jury.

+33 5 59 65 56 80

Rallye photo : entre 10h et 12h à l’Espace Bideak, on vous remet une liste de 10 sites historiques en Amikuze et cinq thématiques liées au patrimoine. Vous partez à la découverte des 5 sites que vous aurez choisis dans la liste. Au plus tard, à 17h30, vous aurez rapporté vos photos à l’Espace Bideak.

Les photos seront exposées à la médiathèque de Saint-Palais du 8 au 22 octobre. La remise des prix aura lieu le SAMEDI 16 octobre, à 11h. Vous découvrirez alors si vos photos ont été sélectionnées par le jury.

JEP

dernière mise à jour : 2021-08-31 par