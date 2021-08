Journées Européennes du patrimoine : Saint-Martin-en-Bresse Saint-Martin-en-Bresse, 19 septembre 2021, Saint-Martin-en-Bresse.

Journées Européennes du patrimoine : Saint-Martin-en-Bresse 2021-09-19 – 2021-09-19 Maison de la forêt et du bocage Hameau de Perrigny

Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

2 2 EUR Profitez de la présence d’une conteuse pour vous évader le temps d’une histoire ou encore d’une légende. De nombreux de contes trouvent leurs racines au cœur des forêts. Fées mystérieuses, joyeux farfadets, faunes inquiétantes : la forêt serait peuplée d’innombrables créatures.

Suivez Bruno Vigoureux, forestier de formation, qui vous entraîne sur le sentier du Long Bois pour une balade pédagogique mêlant biodiversité, milieu forestier et climat.

Balade forestière, le dimanche à 14h15 et 16h.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la rencontre de nos sites historiques, culturels et naturels implantés sur l’ensemble du territoire offrant ainsi une vision exhaustive des richesses bressanes.

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr +33 3 85 76 27 16 http://www.ecomusee-bresse71.fr/

Profitez de la présence d’une conteuse pour vous évader le temps d’une histoire ou encore d’une légende. De nombreux de contes trouvent leurs racines au cœur des forêts. Fées mystérieuses, joyeux farfadets, faunes inquiétantes : la forêt serait peuplée d’innombrables créatures.

Suivez Bruno Vigoureux, forestier de formation, qui vous entraîne sur le sentier du Long Bois pour une balade pédagogique mêlant biodiversité, milieu forestier et climat.

Balade forestière, le dimanche à 14h15 et 16h.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la rencontre de nos sites historiques, culturels et naturels implantés sur l’ensemble du territoire offrant ainsi une vision exhaustive des richesses bressanes.

dernière mise à jour : 2021-08-06 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme SIT Bourgogne-Franche-ComtéSIT Bourgogne-Franche-Comté