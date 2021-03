Journées Européennes du Patrimoine, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Martin-de-Crau.

Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19

Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône Saint-Martin-de-Crau

Plusieurs expositions dans le cadre de ces journées.

Du 14 au 20 septembre, LES INSTRUMENTS DU MONDE (Ateliers la Malle aux Arts) à la Maison des Associations

Du 15 septembre au 4 octobre, BERNARD POUZOL (peintures) au CDC

Du 17 au 30 septembre, COMME UNE MARÉE, REGARDS DE GIONO SUR LA TRANSHUMANCE (photographies, écrits) à la Médiathèque



Samedi 19 septembre :

– De 10h à 12h30 : répétition publique de la Malle aux arts devant la MDA

– À 14h, 15h et 17h : visite guidée des coulisses du CDC

– À 17h30 : visite commentée de l’exposition de Bernard Pouzol au CDC

– 21h: Concert de King Krab au CDC





Dimanche 20 septembre :

– Sortie nature dans la plaine de la Crau à 9h au départ de la MCN

-Visite libre du clocher de l’église de 10h à 12h et de 14h à 17h.

– Remise des prix du concours de dessins devant la MDA à 15h30

– Spectacle musical à 16h30 à l’arboretum



Tout au long du week-end :

-L’accès à la Maison de la Crau et au sentier d’interprétation de Peau de Meau est gratuit pendant ces deux jours. Le Rétromusée, la Maison de la Crau et la Maison de la Chasse et de la Nature seront ouverts.

– Le Bureau d’Information Touristique sera ouvert les deux jours : de 10h à 12h et de 14h à 16h

Saint Martin de Crau met à l’honneur son patrimoine

stmartindecrautourisme@agglo-accm.fr +33 4 90 47 98 40

