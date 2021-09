Saint-Louis-lès-Bitche Saint-Louis-lès-Bitche Moselle, Saint-Louis-lès-Bitche JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Saint-Louis-lès-Bitche Saint-Louis-lès-Bitche Catégories d’évènement: Moselle

Saint-Louis-lès-Bitche Moselle Saint-Louis-lès-Bitche Samedi 18 et dimanche 19 septembre: Pour les journées du Patrimoine, la Grande Place musée du cristal Saint-Louis est

ouvert gratuitement de 10h à 18h. Une belle occasion de (re)découvrir les 2000 pièces

qui constituent les collections historiques de la manufacture mais aussi l’exposition

Sables brûlants. A cette occasion, profitez également :

– De l’exposition photos « Munzthal – Saint-Louis », une proposition de Jean-Claude

Durmeyer en partenariat avec la mairie de Saint-Louis-lès-Bitche ;

– De visites guidées du musée samedi et dimanche, à 10h, 15h et 16h. +33 3 87 06 64 70 http://www.etoiles-terrestres.fr/ © B.Teillet dernière mise à jour : 2021-09-04 par OT DU PAYS DE BITCHE

