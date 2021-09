Saint-Léger-les-Mélèzes Saint-Léger-les-Mélèzes Hautes-Alpes, Saint-Léger-les-Mélèzes Journées européennes du patrimoine Saint-Léger-les-Mélèzes Saint-Léger-les-Mélèzes Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Journées européennes du patrimoine Saint-Léger-les-Mélèzes, 18 septembre 2021, Saint-Léger-les-Mélèzes. Journées européennes du patrimoine 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-19 17:00:00 Refuge des animaux Chemin du Veyre

Saint-Léger-les-Mélèzes Hautes-Alpes Saint-Léger-les-Mélèzes Visite gratuite des expositions permanentes et temporaires de l’écomusée. lerefugedesanimaux@orange.fr +33 4 92 21 47 78 dernière mise à jour : 2021-09-10 par

