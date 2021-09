Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Journées Européennes du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19 SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine

Samedi 18 septembre :

Visite guidée Saint-Lary : Découvrez Saint-Lary à travers les lieux emblématiques de son histoire dans un format familial de 1h – 11h à 12h – Inscription obligatoire 05.62.40.87.86 Visite guidée Musée (1er étage) : Partez à la découverte du patrimoine valléen à travers une scénographie originale et une visite interactive, pédagogique et ludique 14h à 15h

Inscription obligatoire 05.62.40.87.86 Circuit Territoire et terroir : Une promenade dans Saint-Lary et ses alentours, pour découvrir notre terroir. L’occasion de déguster et connaitre les plats et recettes typiques de la vallée 16h à 18h

Inscription obligatoire 05.62.40.87.86 Découvre les métiers ancestraux de la vallée : Dans la cour de la Maison du Patrimoine, venez découvrir des métiers d’autrefois – 14h à 18h – En libre accès Visite du musée et de ses expositions

Toute la journée – Gratuit tout le week-end (Samedi et Dimanche) Dimanche 19 septembre :

Visite guidée Musée (2ème étage) : Venez découvrir l’architecture typique des maisons d’Aure et du Louron, et la manière dont elles sont réhabilitées aujourd’hui – 14h à 15h

Inscription obligatoire 05.62.40.87.86 Contes et ouverture du moulin Débat.

Un conte qui commence près d’un ancien moulin. Et l’occasion de découvrir celui de notre village, le moulin Débat – 16h – Inscription obligatoire 05.62.40.87.86 Découvre les métiers ancestraux de la vallée : Dans la cour de la Maison du Patrimoine, venez découvrir des métiers d’autrefois – 14h à 18h – En libre accès Visite du musée et de ses expositions

+33 5 62 40 87 86

