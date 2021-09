JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : Saint-Jean-de-Luz, cœur de ville Saint-Jean-de-Luz, 18 septembre 2021, Saint-Jean-de-Luz.

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : Saint-Jean-de-Luz, cœur de ville 2021-09-18 – 2021-09-18

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Venez découvrir le port de pêche traditionnel, les rues pittoresques ainsi que la promenade de la plage et ses charmantes maisons à passerelles, sans oublier l’église Saint-Jean-Baptiste, haut lieu du mariage de Louis XIV et de l’infante d’Espagne Marie-Thérèse.

Nombre de places limité – 05 59 26 03 16 / 05 59 47 64 56

Pass sanitaire et masque selon l’arrêté en vigueur

