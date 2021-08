Journées Européennes du Patrimoine : Saint-Germain-du-Bois Saint-Germain-du-Bois, 18 septembre 2021, Saint-Germain-du-Bois.

Journées Européennes du Patrimoine : Saint-Germain-du-Bois 2021-09-18 – 2021-09-19 Maison de l’alimentation et de l’agriculture bressanes 29 Route de Sens

Saint-Germain-du-Bois Saône-et-Loire Saint-Germain-du-Bois

0 0 EUR Programme des animations :

– L’association Les croqueurs de pommes vous concocte des dégustations de cidres et vous livrera tous les secrets de notre patrimoine fruitier.

– Un apiculteur quant à lui vous expliquera les milles et un secrets des abeilles.

Animations en continu, le dimanche de 14h à 18h.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la rencontre de nos sites historiques, culturels et naturels implantés sur l’ensemble du territoire offrant ainsi une vision exhaustive des richesses bressanes.

