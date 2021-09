Saint-Bertrand-de-Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne, Saint-Bertrand-de-Comminges Journées Européennes du Patrimoine Saint-Bertrand-de-Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne Visite panoramique de St Bertrand de Comminges. Au départ du parvis de la cathédrale, parcourez les ruelles médiévales du village de Saint-Bertrand-de-Comminges le nez au vent et découvrez son histoire. Maisons à colombages, portes fortifiées, panoramas sur la plaine et les contreforts montagneux, focus sur la basilique Saint-Just-de-Valcabrère et le site antique, le site n’aura plus de secrets pour vous. Terminez cette visite sur les pas des pèlerins de Compostelle avec l’exposition “les Hommes en marche sur la Via Garona” de Sylvian Meschia. olivetains@tourismehg.com +33 5 61 95 44 44 dernière mise à jour : 2021-09-09 par

