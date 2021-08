Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer Calvados, Saint-Aubin-sur-Mer Journées européennes du Patrimoine – Saint-Aubin à l’époque des bains de mer, villas, plaisirs et détente. Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

De l'origine de Saint-Aubin -sur-Mer jusqu'à la mode de la villégiature balnéaire, à découvrir durant une visite guidée l'évolution du casino, les belles villas en front de mer mais aussi ce qui rythmait la vie des habitants et des villégiateurs de l'époque du XIXème au XXème siècle. Déconseillée aux moins de 10 ans. Réservation obligatoire. Parcours adaptée aux personnes à mobilité réduite.

