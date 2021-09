Landerneau Landerneau Finistère, Landerneau Journées Européennes du Patrimoine – Safari typographique Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Landerneau

Journées Européennes du Patrimoine – Safari typographique Landerneau, 19 septembre 2021, Landerneau. Journées Européennes du Patrimoine – Safari typographique 2021-09-19 – 2021-09-19

Landerneau Finistère Un safari typographique est organisé dans les rues de Landerneau. Venez (re)découvrir la ville à travers le prisme des lettres, des signes, des motifs… Animation organisée par le Collectif XYZ, en partenariat avec Ti Ar Vro Landerne Daoulaz. De 10h00 à 12h00

Groupe de 15 personnes, pour tous

Rendez-vous devant le Family. Renseignements et réservation au 09.73.65.35.24 +33 9 73 65 35 24 Un safari typographique est organisé dans les rues de Landerneau. Venez (re)découvrir la ville à travers le prisme des lettres, des signes, des motifs… Animation organisée par le Collectif XYZ, en partenariat avec Ti Ar Vro Landerne Daoulaz. De 10h00 à 12h00

Groupe de 15 personnes, pour tous

Rendez-vous devant le Family. Renseignements et réservation au 09.73.65.35.24 dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landerneau Autres Lieu Landerneau Adresse Ville Landerneau lieuville 48.44926#-4.2548