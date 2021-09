Journées Européennes du Patrimoine – Runan Runan, 18 septembre 2021, Runan.

Journées Européennes du Patrimoine – Runan 2021-09-18 – 2021-09-19

Runan Côtes d’Armor

Sélectionnée parmi les 50 coups de cœur de Bretagne des Journées Européennes du Patrimoine des 18 et 19 septembre prochains, la commune de Runan vous propose à cette occasion de venir découvrir ou redécouvrir sa richesse patrimoniale. Venez assister aux visites commentées de l’enclos paroissial et vous laisser guider par Blanche, la petite hermine dans un parcours ludique au cœur du bourg ( pour petits et grands, livret à retirer place de l’église, petits présents pour les enfants en fin de circuit). Inauguration du sentier de randonnée de la commune par la municipalité en présence de ces partenaires (vin d’honneur à 11h00, ouvert à tous). Et pourquoi pas poursuivre la découverte de Runan en participant à la randonnée organisée sur ce circuit par l’association Runargan ? (Départ 14h00 le 18 septembre, infos et réservations aux 06-75-77-00-85 / 07-86-74-29-68 ). Événements gratuits organisés avec le soutien de la Région Bretagne, le samedi 18 septembre et le dimanche 19 septembre de 10h00 à 18h00. Pass sanitaire demandé.

+33 6 75 77 00 85 http://runan.fr/

