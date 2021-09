Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire, Maine-et-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – RUINES DE L’ÉGLISE SAINT-MAXENCEUL À CUNAULT Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Catégories d’évènement: Gennes-Val-de-Loire

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – RUINES DE L’ÉGLISE SAINT-MAXENCEUL À CUNAULT Gennes-Val-de-Loire, 18 septembre 2021, Gennes-Val-de-Loire. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – RUINES DE L’ÉGLISE SAINT-MAXENCEUL À CUNAULT 2021-09-18 – 2021-09-18

Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Ancienne église paroissiale de Cunault construite 12e siècle, elle fût détruite en 1754 par un ouragan. Les restes de l’église Saint-Maxenceul sont d’une beauté saisissante. Accès permanent. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

