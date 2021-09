Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire, Maine-et-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ROSERAIE LOUBERT Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Catégories d’évènement: Gennes-Val-de-Loire

Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Visite libre ou guidée de la collection Nationale de Roses anciennes, par les propriétaires. La visite guidée est sur rendez-vous uniquement. La pépinière abrite plus de 2000 variétés de roses ancienne et botaniques. Une partie des rosiers sont regroupées en une collection Nationale de Rova. therese.loubert@orange.fr +33 2 41 51 80 82 Visite libre ou guidée de la collection Nationale de Roses anciennes, par les propriétaires. La visite guidée est sur rendez-vous uniquement. dernière mise à jour : 2021-09-19 par

