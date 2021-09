Journées Européennes du Patrimoine Roquefort, 18 septembre 2021, Roquefort.

Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19

Roquefort Landes Roquefort

Les JEP 2021, une bonne occasion de partir à la découverte des trésors de cette jolie ville jacquaire.

Samedi et Dimanche, de 10h à 17h30, Visite inaugurale de l’Atelier de l’artiste Valérie Bornand, exposition de sculptures, fresques, dessins d’amis artistes. A 10h et 15h, Visite des Arènes et à 16h30, visite commentée de la ville à deux voix.

Le Samedi à 20h30 aux Arènes, Concert de Yodi, musique alternative sud américaine.

Le Dimanche de 9h à 18h, exposition de véhicules anciens sur l’avenue des Arènes.

+33 5 58 45 50 46

