Journées européennes du patrimoine : rencontre avec Claire Artemyz, photographe 2021-09-18 – 2021-09-18 Abbaye d'Arthous 785 route de l'Abbaye

Hastingues Landes Hastingues Rencontre avec Claire Artemyz autour de l’exposition “Au grand galop. Duruthy et l’art des origines” et de la salle des trésors.

Rencontre avec Claire Artemyz autour de l'exposition "Au grand galop. Duruthy et l'art des origines" et de la salle des trésors.

Réservation obligatoire.

Réservation obligatoire. +33 5 58 73 03 89 Rencontre avec Claire Artemyz autour de l’exposition “Au grand galop. Duruthy et l’art des origines” et de la salle des trésors.

+33 5 58 73 03 89

