Journées Européennes du Patrimoine – Regarder Mortagne – Causerie de Sophie Montagne Mortagne-au-Perche, 18 septembre 2021, Mortagne-au-Perche.

Journées Européennes du Patrimoine – Regarder Mortagne – Causerie de Sophie Montagne 2021-09-18 – 2021-09-18 Place du Général de Gaulle Médiathèque de Mortagne-au-Perche

Mortagne-au-Perche Orne

A l’occasion des journées du patrimoine, Sophie Montagne animera une causerie invitant à orienter le regard du promeneur différemment lors de ses déambulations dans la ville de Mortagne-au-Perche.

Les lectures des débats du conseil municipal de ‌Mortagne entre 1945 et 1990 qu’elle a eu l’occasion de faire lui ont permis de bien saisir le choix manifeste de la commune de veiller sur son patrimoine bâti.

L’ancienneté et l’harmonie de ce patrimone doivent aujourd’hui être protégées.

Des photos illustrant les efforts faits pendant ces 45 années et l’évocation de mesures prises illustreront le propos.

Les participants seront remerciés s’ils souhaitent enrichir le débat par leurs connaissances ou leurs souvenirs de cette ville que La Varende disait “toute délicieuse”.

