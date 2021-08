Montrevault-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire, Montrevault-sur-Èvre JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : RANDONNÉE GUIDÉE DU FIEF-SAUVIN JUSQU’À BEAUPRÉAU Montrevault-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montrevault-sur-Èvre

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : RANDONNÉE GUIDÉE DU FIEF-SAUVIN JUSQU’À BEAUPRÉAU Montrevault-sur-Èvre, 18 septembre 2021, Montrevault-sur-Èvre. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : RANDONNÉE GUIDÉE DU FIEF-SAUVIN JUSQU’À BEAUPRÉAU 2021-09-18 – 2021-09-18 LE FIEF-SAUVIN HAUTE-BRIN

Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire Les associations Fief Patrimoine et le Grahl de Beaupréau s’associent et proposent un départ de Haute-Brin au Fief-Sauvin pour une randonnée de 4km jusqu’à la Ségourie.

Intervention sur place par Yves Naud qui contera la période « Des Celtes à César ». Retour en navette. Sur réservation Vous souhaitez approfondir vos connaissances sur la Ségora (ancienne voie gallo-romaine) ?

Le cinéma Jeanne d’Arc de Beaupréau vous donne rendez-vous le mercredi 15 septembre à 20h00 pour une ciné-conférence sur ce sujet. Randonnée guidée du Fief-Sauvin à Beaupréau à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine accueil@montrevaultsurevre.fr +33 2 41 30 02 65 Les associations Fief Patrimoine et le Grahl de Beaupréau s’associent et proposent un départ de Haute-Brin au Fief-Sauvin pour une randonnée de 4km jusqu’à la Ségourie.

Intervention sur place par Yves Naud qui contera la période « Des Celtes à César ». Retour en navette. Sur réservation Vous souhaitez approfondir vos connaissances sur la Ségora (ancienne voie gallo-romaine) ?

Le cinéma Jeanne d’Arc de Beaupréau vous donne rendez-vous le mercredi 15 septembre à 20h00 pour une ciné-conférence sur ce sujet. dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Montrevault-sur-Èvre Autres Lieu Montrevault-sur-Èvre Adresse LE FIEF-SAUVIN HAUTE-BRIN Ville Montrevault-sur-Èvre lieuville 47.21626#-1.02866