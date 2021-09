Pionsat Pionsat Pionsat, Puy-de-Dôme Journées Européennes du Patrimoine – Randonnée et patrimoine Pionsat Pionsat Catégories d’évènement: Pionsat

Pionsat Puy-de-Dôme Pionsat Visite commentée du château de Pionsat (partie Renaissance et médiéval). Passage devant l’Eglise avec commentaire sur l’Eglise et la Fontaine Saint-Bravy. Visite commentée de la Maison Pradon et de Durat (histoire et origine). Verre d’amitié à la fin. +33 4 73 85 61 56 dernière mise à jour : 2021-09-07 par Office de Tourisme des Combrailles

