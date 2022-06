Journées Européennes du Patrimoine – Rallye du patrimoine Gamaches Gamaches Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Gamaches

Journées Européennes du Patrimoine – Rallye du patrimoine Gamaches, 17 septembre 2022, Gamaches. Journées Européennes du Patrimoine – Rallye du patrimoine

Place du Maréchal Leclerc Gamaches Deux-Sèvres

2022-09-17 14:00:00 – 2022-09-17 Gamaches

Deux-Sèvres Jeux de piste dans les rues de Gamaches pour mieux connaître son histoire, son patrimoine et ses lieux insolites.

Jeux traditionnels picards sur le parcours. En individuel ou par équipe. Départ échelonné à partir de 14h jusqu’à 16h30.

gamaches@wanadoo.fr +33 3 22 61 24 60

Remise des prix à 18h. ©CCVS

Gamaches

