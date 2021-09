Quinson Quinson Alpes-de-Haute-Provence, Quinson Journées Européennes du Patrimoine Quinson Quinson Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Quinson

Journées Européennes du Patrimoine Quinson, 18 septembre 2021, Quinson. Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19 Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon

Quinson Alpes de Haute-Provence Quinson Comme chaque années, le Musée de Préhistoire participe à cet évènement en vous ouvrant gratuitement ses portes et en vous proposant, dans le cadre de ses 20 ans, pas moins de trois expositions temporaires ainsi qu’une visite théâtralisée le dimanche. contact@museeprehistoire.com +33 4 92 74 09 59 http://www.museeprehistoire.com/accueil.html dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Quinson Autres Lieu Quinson Adresse Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Ville Quinson lieuville 43.69974#6.03712