Samedi 18 et dimanche 19 septembre

•16h : Visite guidée du village, de l’église et du musée de la forge

•De 14h à 18h : Visite libre de l’église

•De 14h à 18h : Visite libre accompagnée du musée de la forge

•10h30, 14h30 et 16h30 : Visite guidée par les propriétaires du Poste de commandement d’un réseau de téléphone souterrain entrée du village côté Landzécourt bordant le chemin reliant Quincy à la RD 110 (5€) Office de tourisme du Pays de Montmédy dernière mise à jour : 2021-09-10 par

