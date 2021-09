Lille Quartier de Saint Maurice Pellevoisin Lille, Nord Journées Européennes du Patrimoine Quartier de Saint Maurice Pellevoisin Lille Catégories d’évènement: Lille

Journées Européennes du Patrimoine

Quartier de Saint Maurice Pellevoisin, le dimanche 19 septembre

Après un pique nique convivial dans le parc de la mairie de quartier et la présentation d’une petite vidéo historique à propos du quartier, partez à la découverte du Quartier Saint-Maurice Pellevoisin où une trentaine de lieux historiques signalés par des banderoles illustrées de photos et de textes sont mis en exergue. Quatre parcours sont proposés entre la rue du Faubourg de Roubaix, la rue du Buisson et Lille Europe. Nombre de bâtiments ou monuments encore présents sont présentés ainsi que d’autres aujourd’hui disparus. _**Balade 1**_ : 1. Place Madeleine Caulier 2. Rue des guinguettes 3. Rue Eugène Jacquet 4. Rue des jardins Caulier 5. Les Dondaines 6. Îlot St Maurice / square de Copenhague 7. Entrée du quartier (cabaret immeubles Sedaf) 8. Station de métro Lille Europe (œuvre de Jean Patou) 9. Place François Mitterrand _**Balade 2**_ : 1. Mairie de quartier de St-Maurice Pellevoisin 2. Église St-Maurice-des-Champs 3. Emplacement brasserie du Coq Hardi 4. Réservoir 5. Ancienne brasserie Maes (hôpital privé la Louvière) 6. Château d’eau 7. Le Grand Séminaire 8. Place du Métro 9. Pont du Lion-d’or 10. Dépôt de tramway et café le bistrot _**Balade 3 :**_ 1. Réservoir 2. Ancienne brasserie Maes (hôpital privé la Louvière) 3. Château des Buissonnets (actuelle Maison de Retraite) 4. Calvaire du Dieu de Marcq 5. Parc du couvent des Dominicains 6. La Funquée (Parc St Maur) 7. Notre-Dame-de-Pellevoisin _**Balade 4 :**_ 1. Place du Métro 2. Rue Gounod 3. Rue Véronèse (ancienne poste) 4. OZANAM 5. Avenue des Lilas 6. Résidence St Gabriels (ancien ouvroir) 7. Cité Saint Maurice 8. Place Madeleine Caulier

Balades à Saint Maurice Pellevoisin. Quartier de Saint Maurice Pellevoisin lille Lille

2021-09-19

