Journées Européennes du Patrimoine Quai des Savoirs, 18 septembre 2021, Toulouse.

Journées Européennes du Patrimoine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Quai des Savoirs

### Visite libre de la grande Exposition De l’amour **Samedi et Dimanche de 10h à 18h** ### Visite des coulisses du Quai L’équipe du Quai des Savoirs vous guide dans les coulisses de ce lieu ancré dans l’histoire, dédié autrefois à l’enseignement des sciences et aujourd’hui au partgae des savoirs. **Avec la complicité de la Compagnie Paradis Eprouvette** **Samedi et dimanche à 11h, à 14h30 et à 16h30** ### Animations au Quai des Petits Sans inscription **Sam et Dim à 10h, 12h, 14h et 16h** ### Plateau créatif Séances avec des activités démonstration en lien avec la thématique Patrimoine pour tous. **Sam et Dim à 14h15 et 16h15 | À partir de 7 ans**

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine placées sous le thème Patrimoine pour tous, entrez dans les coulisses du Quai des Savoirs.

Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00