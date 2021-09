Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : Promenades en rade à bord d’embarcations traditionnelles Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : Promenades en rade à bord d’embarcations traditionnelles Saint-Jean-de-Luz, 18 septembre 2021, Saint-Jean-de-Luz. JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : Promenades en rade à bord d’embarcations traditionnelles 2021-09-18 – 2021-09-19

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques Rencontrez les adhérents de l’association Egurrezkoa, puis naviguez à bord de leurs embarcations traditionnelles en bois.

Sur inscription au chapiteau de l’association Egurrezkoa (Samedi et dimanche de 10h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00).

Masque obligatoire

Pass sanitaire obligatoire dans le chapiteau Rencontrez les adhérents de l’association Egurrezkoa, puis naviguez à bord de leurs embarcations traditionnelles en bois.

Sur inscription au chapiteau de l’association Egurrezkoa (Samedi et dimanche de 10h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00).

Masque obligatoire

Pass sanitaire obligatoire dans le chapiteau Rencontrez les adhérents de l’association Egurrezkoa, puis naviguez à bord de leurs embarcations traditionnelles en bois.

Sur inscription au chapiteau de l’association Egurrezkoa (Samedi et dimanche de 10h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00).

Masque obligatoire

Pass sanitaire obligatoire dans le chapiteau dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Autres Lieu Saint-Jean-de-Luz Adresse Ville Saint-Jean-de-Luz