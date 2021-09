Journées européennes du patrimoine : programme local Retz-en-Valois Villers-Cotterêts, 18 septembre 2021, Villers-Cotterêts.

Journées européennes du patrimoine : programme local Retz-en-Valois 2021-09-18 – 2021-09-19

Villers-Cotterêts Aisne Villers-Cotterêts

C’est un programme riche et varié qui est proposé par de nombreuses communes du territoire Retz-en-Valois, dont La Ferté-Milon et Villers-Cotterêts ainsi que le Centre des monuments nationaux. Expositions, théâtre, visites guidées et libres. Et exceptionnellement, des traversées commentées du chantier de restauration du château de Villers-Cotterêts. Le programme complet est disponible gratuitement à l’office de tourisme, place Aristide Briand à Villers-Cotterêts ou en téléchargement sur le site internet.

ot@retzenvalois.fr +33 3 23 96 55 10 http://www.tourisme-villers-cotterets.fr/Actualites/Les-Journees-Europeennes-du-Patrimoine

OTRV

dernière mise à jour : 2021-09-10 par SIM Picardie – OT de Retz en Valois