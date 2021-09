Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire, Maine-et-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – PRIEURÉ SAINT-MACÉ À TRÈVES Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Catégories d’évènement: Gennes-Val-de-Loire

Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire À l’intérieur de la cour, le porche de la chapelle présente quelques unes des plus belles fresques de l’Anjou. Le site du 12e siècle est clos par un haut mur dont une partie est faite dans la tradition gallo-romaine en petit appareil cubique régulier avec des lits de briques plates. Visite commentée par les propriétaires. À l’intérieur de la cour, le porche de la chapelle présente quelques unes des plus belles fresques de l’Anjou. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

