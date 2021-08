Journées Européennes du Patrimoine : Posé à l’hospice comtesse Hospice Comtesse, 18 septembre 2021, Lille.

le samedi 18 septembre à Hospice Comtesse

Déjà 40 piges de hip hop français et 7 ans de FLOW à Lille ! Pourtant, connaissez-vous bien ces disciplines, leurs histoires et leurs pluralités ? A l’occasion des journées de patrimoine, on vous propose de parcourir la ville et d’en découvrir plus : en musique du côté de l’Hospice Comtesse, en danse au Musée d’Histoire Naturelle et en mode girl power chez nous au FLOW. Samedi 18 septembre, que vous soyez passionné.e.s de cette culture, d’une de ses esthétiques ou simplement curieu.se.s, chaussez vos plus belles sneakers, on vous attend. “Posé” à l’Hospice Comtesse : “Posé” c’est quoi ? Une série de rencontres entre trois patrimoines. Rap, architecture et collections muséales se croisent le temps de vidéos inédites de freestyle et d’interview dans un lieu patrimonial d’exception. Découvrez les rendus en avant-première à l’Hospice Comtesse ! 10h30 : Atelier d’écriture avec Ywill Aux côtés du rappeur Ywill (dont vous découvrirez le travail dans son Posé à l’Opéra) essayez-vous à l’exercice ! On vous propose un atelier d’écriture pour mettre en mots les inspirations et émotions que vous réservent le musée, son histoire et ses collections. 14h : Topline flash avec Ladowz Au cours de l’après-midi, participez à une déambulation muséale en compagnie du rappeur lillois Ladowz et explorez le musée comme vous ne l’avez jamais fait. A cette occasion, découvrez ses coups de cœurs et essayez-vous à l’art de la Topline face aux œuvres !

Gratuit – sur réservation

