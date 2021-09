Journées européennes du patrimoine : portes ouvertes à l’EARL de Gourbeigt Pouillon, 18 septembre 2021, Pouillon.

Pouillon Landes

Accueil à la ferme et visite chez Éric Darrigade, éleveur de canards gras. Venez découvrir et déguster le patrimoine culturel et gastronomique français.

+33 6 09 65 79 12

© Earl Gourbeigt

