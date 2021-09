Journées européennes du patrimoine : portes ouvertes à la Tradition Landaise Bélus, 18 septembre 2021, Bélus.

Journées européennes du patrimoine : portes ouvertes à la Tradition Landaise 2021-09-18 – 2021-09-18 Castagnet 1250 route du Serry

Bélus Landes Bélus

Accueil à la ferme par Marie Pierre qui élève, gave et transforme dans son laboratoire CEE des oies et canards. Venez découvrir et déguster le patrimoine culturel et gastronomique français.

© Tradition Landaise

