Journées Européennes du Patrimoine: Porte Saint-Michel: Randonnée-Découverte sur les Travaux Récents de l'Enceinte Urbaine Médiévale Cahors, 19 septembre 2021

Cahors Lot Prévoir chaussures de randonnée et une bouteille d’eau. Une bonne condition physique est nécessaire. Départ de la porte Saint-Michel Remarquable élément du patrimoine de Cahors, la muraille nord, érigée à partir du début du XIVe siècle, a conservé d’imposants éléments qui font l’objet de travaux d’entretien réguliers. La porte Saint-Michel est une porte fortifiée de l’enceinte urbaine du XIVe siècle. Elle sert actuellement d’entrée au cimetière de Cahors. Prévoir chaussures de randonnée et une bouteille d’eau. Une bonne condition physique est nécessaire. Départ de la porte Saint-Michel Emmanuel Carrère, ville de Cahors dernière mise à jour : 2021-08-30 par

