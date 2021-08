Saint-Jean-de-Fos Saint-Jean-de-Fos Hérault, Saint-Jean-de-Fos JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : PONT DU DIABLE Saint-Jean-de-Fos Saint-Jean-de-Fos Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Jean-de-Fos Hérault Saint-Jean-de-Fos Journées Européennes du Patrimoine au Pont du Diable. A l’entrée des gorges de l’Hérault, au lieu-dit du “gouffre noir”, le vieux pont roman, accroché aux berges abruptes, enjambe le fleuve en son point le plus resserré.

Considéré comme l’un des plus vieux ponts médiévaux français, il a été classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO au titre du chemin de Saint Jacques de Compostelle en France. Samedi 18 septembre : Visite Guidée du Pont du Diable, à 11h. Durée 1h. Sur inscription*.

Venez découvrir l’histoire et la légende du Pont du Diable à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Dimanche 19 septembre : Découverte et dégustation en langue des signes, à 11h. Durée 1h. Sur inscription*

Laissez vous guider lors d’une balade/dégustation en langue des signes avec notre guide. Renseignements : 04 67 57 58 83

*Inscription : https://reservation.saintguilhem-valleeherault.fr/ Renseignements : 04 67 57 58 83

