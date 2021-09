Valras-Plage Valras-Plage Hérault, Valras-Plage JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE – PLAGE CENTRALE Valras-Plage Valras-Plage Catégories d’évènement: Hérault

Valras-Plage

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE – PLAGE CENTRALE Valras-Plage, 18 septembre 2021, Valras-Plage. JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE – PLAGE CENTRALE 2021-09-18 – 2021-09-19

Valras-Plage Hérault Le week-end des Journées du Patrimoine est un moment privilégié pour (re) découvrir la richesse des traditions de Valras.

À partir de 10h, démonstration de pêche à la traîne “Le Boulejou”

Les poissons pêchés seront vendus au profit de la Ligue contre le cancer et de la recherche médicale. Le week-end des Journées du Patrimoine est un moment privilégié pour (re) découvrir la richesse des traditions de Valras. Démonstration de pêche à la traîne et animation musicale. Le week-end des Journées du Patrimoine est un moment privilégié pour (re) découvrir la richesse des traditions de Valras.

À partir de 10h, démonstration de pêche à la traîne “Le Boulejou”

Les poissons pêchés seront vendus au profit de la Ligue contre le cancer et de la recherche médicale. dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Valras-Plage Autres Lieu Valras-Plage Adresse Ville Valras-Plage lieuville 43.24606#3.29485