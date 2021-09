Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou, Maine-et-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – PIGEONNIER TROGLODYTIQUE Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou Catégories d’évènement: Doué-en-Anjou

Doué-en-Anjou Maine-et-Loire Ce magnifique pigeonnier troglodytique compte environ 200 trous de boulins. Il se compose de deux parties : l’une monolithique et l’autre maçonnée. Le site comporte également des caves servant de cache, le tout à proximité de la collégiale Saint Denis et de l’ancienne porte Davy ou David (enceinte de Doué-la-Fontaine). Le propriétaire vous accueille et vous guide pour vous faire découvrir son pigeonnier troglodyte avec ses 2,50 mètres d’ouverture. Visite guidée à 11h, 15h et 17h. Durée : 1 heure. phoudmond@yahoo.fr +33 6 70 44 82 20 Ce magnifique pigeonnier troglodytique compte environ 200 trous de boulins. Il se compose de deux parties : l’une monolithique et l’autre maçonnée. Le site comporte également des caves servant de cache, le tout à proximité de la collégiale Saint Denis et de l’ancienne porte Davy ou David (enceinte de Doué-la-Fontaine). dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Doué-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Doué-en-Anjou Adresse Doué-La-Fontaine 12 rue porte David Ville Doué-en-Anjou lieuville 47.1938#-0.28128