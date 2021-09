Pierre-de-Bresse Pierre-de-Bresse Pierre-de-Bresse, Saône-et-Loire Journées Européennes du Patrimoine : Pierre de Bresse Pierre-de-Bresse Pierre-de-Bresse Catégories d’évènement: Pierre-de-Bresse

Saône-et-Loire

Journées Européennes du Patrimoine : Pierre de Bresse Pierre-de-Bresse, 18 septembre 2021, Pierre-de-Bresse. Journées Européennes du Patrimoine : Pierre de Bresse 2021-09-18 – 2021-09-19 Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental

Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire Pierre-de-Bresse Programme des animations :

– Danses trad et patois avec Mémoire de Sornay samedi et dimanche après-midi toutes les heures

– Visites guidées flash “Les outils d’autrefois, la boîte à souvenirs”, 4 départs chaque jour.

– Présentation du nouveau livre de Mémoire de Sornay “Focus sur le maraîchage, une activité en pleine mutation”, en continu. ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr +33 3 85 76 27 16 Programme des animations :

