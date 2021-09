Journées européennes du patrimoine – Pépinière Ellebore Saint-Jouin de Blavou Saint-Jouin-de-Blavou, 18 septembre 2021, Saint-Jouin-de-Blavou.

Journées européennes du patrimoine – Pépinière Ellebore Saint-Jouin de Blavou 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 Pépinière Ellebore Lieu-dit La Chamotière

Saint-Jouin-de-Blavou Orne Saint-Jouin-de-Blavou

Visite et découverte des plantations d’automne, invitation de la pépinière “de la Grée” et ses arbustes. Ateliers et démonstration de tissage de fleurs séchées avec Nathalie Geoffroy.

+33 6 80 22 86 74

