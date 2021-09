Le Creusot Le Creusot Le Creusot, Saône-et-Loire Journées européennes du patrimoine – Pavillon de l’Industrie Le Creusot Le Creusot Catégories d’évènement: Le Creusot

Saône-et-Loire

Journées européennes du patrimoine – Pavillon de l’Industrie Le Creusot, 18 septembre 2021, Le Creusot. Journées européennes du patrimoine – Pavillon de l’Industrie 2021-09-18 – 2021-09-19 Pavillon de l’Industrie Château de la Verrerie

Le Creusot Saône-et-Loire EUR Visite libre et sans tablette du Pavillon de l’Industrie avec découverte de l’histoire des forges du Creusot et de l’industrie actuelle. Gratuit. pavillon.industrie@afbourdon.com http://www.pavillon-industrie.fr/ Visite libre et sans tablette du Pavillon de l’Industrie avec découverte de l’histoire des forges du Creusot et de l’industrie actuelle. Gratuit. dernière mise à jour : 2021-09-01 par

Détails Catégories d’évènement: Le Creusot, Saône-et-Loire Autres Lieu Le Creusot Adresse Pavillon de l'Industrie Château de la Verrerie Ville Le Creusot lieuville 46.80564#4.42427